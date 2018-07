WEBSFERA – 05 DE DEZEMBRO

NATIONAL POST

Sociólogo caça ‘tesouro’ no lixo para caridade

O sociólogo e professor americano Jeff Ferrell decidiu caçar “tesouros” nos lixões da cidade para ajudar os mais pobres e instituições de caridade. Ferrell procura – e encontra – itens que ainda tenham algum valor entre aqueles que foram jogados fora. O professor, que foi apelidado de Robin Hood, recupera roubas, eletrônicos e até alimentos.

CHINA DAILY

Site de encontros torna dona milionária na China

Em 2003, Gong Haiyan, uma chinesa da Província de Guangdong, abandonou um emprego industrial para criar o site de encontros amorosos Jiayuan. Hoje,o empreendimento de Haiyan tem valor de mercado avaliado em cerca de US$ 70 milhões.

THE HUFFINGTON POST

Oficiais se recusam a despejar idosa nos EUA

Agentes e policiais designados para efetuarem o despejo de uma idosa com 104 anos desistiram ao chegarem à residência no Estado americano da Geórgia. Os oficiais se recusaram a cumprir a ordem judicial, motivada por uma dívida de hipoteca.

BBC

Anúncio que debochava de Mugabe é tirado do ar

A rede sul-africana de fast-food Nando’s tirou do ar um comercial que debochava do ditador do Zimbábue, Robert Mugabe. A propaganda mostrava Mugabe brincando com Muamar Kadafi, ex-ditador líbio, e cantando karaokê com Mao Tsé-tung.