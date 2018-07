WEBSFERA – 05 DE OUTUBRO

THE TELEGRAPH

Detento usa tatuagens para esconder o rosto

Michael Campbell, condenado à prisão nos Estados Unidos por diversos crimes em diferentes períodos, usou um período fora da cadeia para tentar esconder o rosto com tatuagens. Campbell cobriu a face com desenhos, incluindo diversos com temas satânicos. As condenações de Campbell incluem furto, assalto à mão armada e assédio sexual.

DAILY MAIL

Pertences de Hitler vão a leilão na Alemanha

Objetos que pertenceram a Adolf Hitler serão leiloados por uma instituição histórica de Munique, na Alemanha. Entre os pertences estão um abajur do apartamento do genocida, óculos de leitura usados por ele e uma encadernação de luxo do Minha Luta.

10 TV

Lei autoriza o porte de armas em bares de Ohio

O Estado americano de Ohio passou a autorizar a permanência de pessoas armadas em bares e outros estabelecimentos que sirvam bebidas alcoólicas. Comerciantes reclamaram da medida, alegando que diminui em muito a segurança dos frequentadores.

LOS ANGELES TIMES

Leões à solta assustam moradores na Califórnia

A polícia de Sierra Madre, no Estado americano da Califórnia, emitiu um alerta sobre dois leões da montanha que estão à solta pelas ruas da cidade. Os animais selvagens vieram de uma mata local e foram vistos pela última vez no jardim de uma casa.