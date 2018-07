WEBSFERA – 06 DE OUTUBRO

WIRED

Governo veta material sobre ‘jihad jurídica’

O Departamento de Justiça do governo americano vetou a utilização de uma apresentação elaborada por um de seus integrantes que falava em uma “jihad jurídica contra os valores americanos”. O texto dizia, entre outras coisas, que os islâmicos tentavam “infiltrar pessoas” nos tribunais e no Congresso dos Estados Unidos em uma “guerra santa”.

POLITICO

Crise reduz número de motoristas embriagados

Os casos de motoristas embriagados nos Estados Unidos caíram 30% em uma comparação do ano de 2010 com 2006. O estudo foi divulgado pelo centro governamental de controle e prevenção de doenças, e atribui boa parte da queda à crise econômica no país.

TIMES OF INDIA

Pesquisador é acusado de fraude com vistos

A polícia britânica investiga um professor e pesquisador indiano que lecionava em uma universidade londrina por fraude. O acusado ensinava seus alunos estrangeiros a usarem “truques” nos exames para conseguirem vistos de permanência no país.

EL PAÍS

Aluna é expulsa de sala por usar o véu islâmico

A defensoria pública da cidade espanhola de Madri analisará o caso de uma aluna que foi retirada da sala de aula por se recusar a tirar o véu islâmico que usava. A direção do colégio apoiou a atitude da professora e quer permissão para expulsar a estudante.