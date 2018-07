WEBSFERA – 07 DE DEZEMBRO

HAARETZ

Ministro e chefe militar cometem gafe em Israel

O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, e um comandante do exército do país cometeram uma gafe durante um encontro com tropas. Barak perguntou, em tom de brincadeira, o que as soldados mulheres faziam ali. O chefe militar respondeu que elas só estavam no grupo “para cantar”. O ministro pediu à imprensa que não noticiasse o episódio.

RUSSIA TODAY

Ex-Miss Rússia é presa por tráfico de drogas

Anna Malova, que foi coroada Miss Rússia em 1998, foi presa nos Estados Unidos por posse e comércio de drogas. No total, Anna, que se mudou para Nova York em 2010, enfrentará 44 acusações, a maioria por venda ilegal de remédios controlados.

CLARÍN

Frentistas argentinos fazem ‘greve relâmpago’

Funcionários de postos de combustível na Argentina realizaram uma paralisação de três horas em protesto contra as políticas do governo para o setor. A manifestação teve apoio dos patrões. Os frentistas prometem uma greve para o dia de Natal.