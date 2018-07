WEBSFERA – 07 DE JULHO

DER SPIEGEL

Complexo nazista vira Albergue da Juventude

Construído pelos nazistas para ser hotel de luxo, um complexo turístico na ilha de Rüdgen, no Báltico, será transformado em Albergue da Juventude. A construção é gigantesca e se estende por 4,5 quilômetros na costa. O albergue vai ocupar apenas uma parte do edifício, terá 400 leitos e os administradores garantem que será o maior do mundo.

NPR

Suíços lançam ‘partido’ contra o PowerPoint

As apresentações em PowerPoint estão com os dias contados. É isso, pelo menos, que pretende conseguir o Partido Contra o PowerPoint, movimento criado na Suíça para tentar acabar com o uso da ferramenta da Microsoft, odiada por tantos.

CNN

Homem rouba Picasso e foge de táxi nos EUA

A tela Tête de Femme, de Pablo Picasso, foi roubada da galeria Weinstein em São Francisco, na Califórnia. O quadro vale US$ 200 mil. O ladrão foi filmado pelas câmeras de segurança enquanto praticava o crime e quando fugiu chamando um táxi.

THE COMMERCIAL

Fã de Elvis recria a casa que pertenceu ao ídolo

Graceland, a casa de Elvis Presley em Memphis, no Estado americano do Tennessee, inspirou Paul McLeod a criar um ambiente igual para morar. Fã do cantor, ele coleciona objetos relacionados ao ídolo há 58 e, agora, abriu uma exposição na residência.