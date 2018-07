WEBSFERA – 07 DE JUNHO

WASHINGTON POST

Cão levado por tornado reaparece 4 dias depois

Depois de 4 dias desaparecido, o cão Shadow foi encontrado e devolvido para a família de seus donos no estado americano de Massachusetts. Não foi um sumiço comum. O filhote da raça Sharpei desapareceu depois que um tornado que atingiu a região derrubou a casa onde morava. O cachorro foi encontrado sem ferimentos sob os escombros.

JERUSALEM POST

Camisa com estampa de Hitler é retirada de loja

A loja online de camisetas Red Bubble teve de retirar do catálogo uma peça que trazia estampa de Adolph Hitler. A empresa, com sede em Melbourne, na Austrália, recebeu inúmeras reclamações da comunidade judaica local e de vários outros países.

FOX

Homens sauditas não poderão vender lingerie

O Rei Abdullah da Arábia Saudita decretou que homens não poderão mais vender lingerie nas lojas do país. A medida foi bem recebida por representantes de um grupo de 6 mil mulheres que criaram o grupo “Chega de Constrangimento” no Facebook.

CHINA DAILY

Chineses adiam filhos pensando no aluguel

Cerca de 70% dos jovens chineses que moram em capitais só pretendem ter filhos quando se livrarem do aluguel. Pesquisa feita pelo governo mostra que os preços de moradia no país também levam casais de namorados a postergarem os casamentos.