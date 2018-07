WEBSFERA – 07 DE OUTUBRO

WIRED

Seita reverencia Putin como santo na Rússia

O grupo religioso “Capela da Ressurreição da Rússia” incluiu o primeiro-ministro do país, Vladimir Putin, na lista de santos que seus fieis devem reverenciar. A seita é pequena e fica isolada em uma aldeia perto do rio Volga. A líder do grupo, “Mãe Fotina”, diz ser uma reencarnação de Joana D’Arc e afirma que Putin tem “o espírito dos czares em si”.

LOS ANGELES TIMES

França proíbe o ketchup em refeitórios escolares

O governo francês resolveu banir o ketchup dos refeitórios nas escolas. O ministro da Agricultura e Alimentação da França, Bruno Le Maire, justificou a medida afirmando que o país precisa ser “um exemplo para o mundo na questão da qualidade alimentar”.

DAILY RECORD

‘Torneio de curry’ acaba com dois hospitalizados

O “torneio de curry” organizado por um restaurante em Newington, na Escócia, acabou com dois dos participantes hospitalizados por intoxicação. O proprietário e organizador do evento prometeu abrandar os pratos apimentados na próxima edição.

THE WASHINGTON POST

Cidade luta contra as máquinas caça-níqueis

O conselho municipal da cidade de Prince George, no Estado americano de Maryland, luta para proibir a instalação de máquinas caça-níqueis. Um líder religioso local fez o pedido formal por achar que os aparelhos “ferem a dignidade da cidade”.