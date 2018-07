WEBSFERA – 08 DE DEZEMBRO

WALL STREET JOURNAL

Britânicos tentam salvar animais gregos da crise

Um grupo de britânicos começou a arrecadar fundos para uma caridade peculiar: salvar animais gregos do abandono em meio à crise econômica do país. Os participantes fundaram uma entidade oficial para salvar, especialmente, equinos que estão sendo deixados de lado pelos donos por falta de condições para os cuidados necessários na Grécia.

NPR

EUA mantêm restrições à ‘pílula do dia seguinte’

A FDA, agência que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos, decidiu manter as restrições impostas à venda do contraceptivo conhecido como “pílula do dia seguinte”. A compra continuará a depender da apresentação de uma receita médica.

RUSSIA TODAY

Rússia é o país com o maior risco para aviação

Com nove acidentes fatais apenas em 2011, a Rússia passou a ocupar o posto de país mais perigoso para aviação civil, segundo estudo realizado por uma consultoria britânica. Dos nove acidentes, oito envolviam aeronaves fabricadas no período soviético.

THE STUDENT REVIEW

Universidade proíbe uso de calças ‘muito justas’

A Universidade Brigham, no Estado americano de Idaho, publicou um guia de conduta e vestimenta para os alunos que inclui a proibição do uso de calças “muito justas”. A justificativa é de que as peças não são “adequadas ao ambiente acadêmico”.