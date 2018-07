WEBSFERA – 08 DE OUTUBRO

HUFFINGTON POST

Ladrões acham fotos de pedófilo e o denunciam

Os dois ladrões que invadiram a casa do americano Kraig Stockard decidiram denunciar a vítima à polícia pode terem encontrado, entre CDs roubados, fotos de pornografia infantil. A polícia prendeu Stockard e decidiu não prender os dois jovens que roubaram sua casa, pedindo que um juiz revisasse a denúncia por roubo depois do gesto “cívico”.

THE CONSUMERIST

FBI fecha lojas de venda de maconha medicinal

O FBI deu um prazo de 45 dias pra o fechamento de todas as lojas que vendem maconha medicinal no Estado da Califórnia. A lei estadual permite a comercialização da droga, mas a decisão levou em conta uma violação da legislação federal americana.

WALL STREET JOURNAL

Coreanos tentam evitar ‘sobrecarga de estudo’

As autoridades da Coreia do Sul estão lutando contra um problema inusitado: alunos que estudam demais. Algumas escolas do país exigem que os estudantes cheguem pela manhã e fiquem até às 22h. Casos deste tipo estão, a partir de agora, sujeitos a multa.

WIRED

Americanos criam balão gigante para vigilância

O exército americano contará com um balão gigante para vigiar o território do Afeganistão. O aparelho, com 113 metros de comprimento e que pode voar sem tripulação, ficará por cinco dias parado no ar mapeando eletronicamente áreas de batalha.