WEBSFERA – 09 DE DEZEMBRO

MSNBC

Meia-irmã de Gingrich declara voto em Obama

Candace Gingrich, meia-irmã do pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos Newt Gingrich, declarou voto no presidente e candidato à reeleição Barack Obama nas eleições do próximo ano. Candace disse que o parente já sabe de sua decisão e que é inútil tentar convencê-la a não votar e fazer campanha para o democrata

LA GACETA

Breivik recebe cartas de amor e apoio na prisão

Anders Behring Breivik, o atirador que matou 77 pessoas na Noruega em julho, já recebeu mais de 200 correspondências na detenção em Oslo. Entre as cartas, muitas de amor e de apoio e de pessoas que prometem a Breivik conseguirem “mudar sua vida”.

DISCOVER MAGAZINE

Israel proíbe a remoção das unhas dos gatos

O governo israelense aprovou uma legislação para proibir a remoção cirúrgica das unhas dos gatos no país. Os legisladores concordaram que a prática é “cruel para os animais” e definiram uma multa de US$ 20 mil aos donos que desobedecerem.

BBC

Painel ‘oculto’ de Da Vinci causa briga em Florença

Pesquisadores de arte em Florença tentam impedir na Justiça uma obra nas proximidades do Palazzo Vecchio. O grupo alega que as vibrações provocadas por furadeiras estão, provavelmente, danificando um painel oculto pintado por Leonardo da Vinci.