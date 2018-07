WEBSFERA – 09 DE JANEIRO

LA REPUBBLICA

Conselheiro sugere ‘fornos’ para imigrantes

Mauro Aicardi, um conselheiro municipal de Albenga, na Itália, precisou apagar do Facebook uma mensagem que defendia “os fornos” para imigrantes ilegais no país. Aicardi é integrante da Lega Nord, partido de direita que abriga alguns simpatizantes do fascismo. O partido saiu em defesa de Aicardi, dizendo que ele é “um ótimo pai e marido”.

THE NEW YORK TIMES

Maldivas autoriza spas e resorts de luxo no país

O governo da República das Maldivas decidiu autorizar a construção de spas e resorts de luxo no país. Os empreendimentos foram vetados por uma norma criada há menos de duas semanas. A pressão do setor hoteleiro derrubou a medida em poucos dias.

FOX

Homem é multado por ‘chamar a polícia demais’

Sean Street, morador de Weslando, nos Estados Unidos, foi multado por ter ligado três vezes para a polícia. Street chamou os policiais quando soube que a porta da casa de sua mãe havia sido arrombada. Ele foi multado por “abusar do serviço público”.

LE FIGARO

Fãs processam o médico de Michael Jackson

Conrad Murray, o médico já condenado pela morte de Michael Jackson, agora enfrenta um processo aberto por fãs do cantor na França. O grupo considera que Murray foi responsável por “um grande sofrimento” e “danos afetivos”, e pede uma indenização.