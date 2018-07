WEBSFERA – 10 DE DEZEMBRO

DAILY MAIL

Empresa faz manequim ‘inspirado’ em Obama

Uma empresa de manequins em Las Vegas lançou um novo modelo “inspirado” no presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O boneco é vendido em duas versões diferentes. Os fabricantes disseram que a ideia da produção em série nasceu do grande número de encomendas avulsas feitas por lojistas de manequins com a fisionomia do presidente.

BLOOMBERG

Tuítes de jurado anulam condenação de suspeito

A Corte Suprema do Estado americano do Arkansas anulou a condenação à morte de Erickson Dimas-Martinez. O motivo foi uma série de tuítes enviados pelo celular de um jurado durante as sessões. Pela lei, jurados devem se manter incomunicáveis.

MSNBC

China apaga quase 200 perfis em redes sociais

Quase 200 perfis de usuários em redes sociais chinesas foram apagados por ordem das autoridades. Segundo a agência oficial de notícias Nova China, os perfis deletados postavam repetidamente conteúdo “vulgar ou pornográfico”, o que é proibido no país.

NEW YORK POST

‘Vila Sésamo’ estreia em canal do Afeganistão

Uma versão do seriado infantil americano Vila Sésamo começou a ser exibida por um canal de TV do Afeganistão. O programa, batizado de Baghch-e-Simsim, tem os mesmos personagens e é produzido conjuntamente por americanos e afegãos.