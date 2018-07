WEBSFERA – 11 DE JUNHO

HAARETZ

Hamas cria perfil para o grupo no Facebook

Depois de um acordo com o Fatah para governar em coalizão a Palestina, o movimento islâmico Hamas criou um perfil no Facebook para tentar melhorar sua imagem. Associado ao terrorismo, o Hamas está com uma popularidade de apenas 16% entre os palestinos, segundo pesquisa feita pelo Jerusalem Media and Communication Center.

CNN

Fraude de cartões: filha de Malcolm X confessa

A filha do ativista do movimento negro americano Malcolm X confessou ter cometido fraudes com cartões de crédito entre 2006 e 2007. Malikah Shabazz terá de reembolsar as operadoras em cerca de US$ 56 mil ou cumprir 7 anos de detenção.

WIRED

Moscou terá banheiros públicos antiterrorismo

A prefeitura de Moscou encomendou um estudo para desenvolver banheiros públicos à prova de terrorismo. As autoridades querem construir os sanitários químicos com paredes reforçadas que aguentem o impacto caso uma bomba seja detonada.

BBC

Homossexuais usam a web contra proibição

Os homossexuais do Quênia encontraram na web uma forma de desafiar a legislação retrógrada do país, que proíbe relações entre pessoas do mesmo sexo. O site Freedom In Speech é voltado para a comunidade gay e dá dicas para driblar a homofobia.