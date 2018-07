WEBSFERA – 12 DE DEZEMBRO

RUSSIA TODAY

Coreia do Norte condena árvore de Natal do Sul

A Coreia do Norte voltou a protestar contra a instalação de uma árvore de Natal gigante na Coreia do Sul, perto da fronteira entre os dois países beligerantes. O governo norte-coreano diz que o objeto iluminado faz parte de uma campanha de “guerra psicológica” para enfraquecer o comando de Pyongyang. Militares fazem a segurança da árvore.

GUARDIAN

Britânico pede perdão por piadas com nazismo

Aidan Burley, um parlamentar conservador britânico, pediu desculpas à nação após ser filmado em uma festa fazendo piadas sobre o nazismo e um “brinde ao Terceiro Reich”. Burley disse estar “extremamente arrependido” do próprio comportamento.

LA REPUBBLICA

Turistas são presos por vandalismo no Coliseu

Dois turistas franceses foram presos por vandalismo ao tentarem escrever os próprios nomes em uma pilastra do Coliseu, em Roma. Os jovens foram vistos por um policial e detidos. A Justiça deve condenar os dois a pagarem pelo restauro da pilastra.