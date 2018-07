WEBSFERA – 12 DE OUTUBRO

GUARDIAN

Armas ‘de cinema’ são apreendidas na Hungria

Os fiscais do aeroporto de Budapeste apreenderam um carregamento de 85 armas que chegaram ao país em um voo e seriam utilizadas nas filmagens de um novo filme com o ator Brad Pitt. A carga foi embarcada com comprovantes de que o armamento não funciona mais, mas policiais desconfiaram da documentação e retiveram o carregamento.

E! ONLINE

Ator recebe ameaça por doar gato pela internet

O ator americano Chris Pratt recebeu centenas de mensagens e até uma ameaça de morte por oferecer seu gato para doação pela internet. Pratt disse que não podia mais manter o bicho de estimação e foi bombardeado por críticas de defensores dos animais.

WALL STREET JOURNAL

Parlamentares trocam a papelada por tablets

O Senado da Holanda decidiu trocar a papelada por documentos digitais distribuídos via tablet. Os parlamentares receberam um prazo de dez dias para se adaptarem à medida. Agora, os comunicados e projetos serão enviados eletronicamente.

THE TELEGRAPH

UE proíbe balões sem supervisão de adultos

As novas normas de segurança de brinquedos aprovadas pela União Europeia incluem a proibição do uso de balões de festa por crianças com menos de oito anos sem a supervisão de adultos. As línguas de sogra ficam apenas para maiores de 14 anos.