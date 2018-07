WEBSFERA – 13 DE JUNHO

NEW YORK TIMES

Pesquisadores publicam dicionário de 90 anos

Depois de 90 anos de estudos e diferentes gerações de pesquisadores, a Universidade de Chicago conseguiu lançar o primeiro dicionário de dialetos falados na Mesopotâmia por volta de 1.700 AC. A linguagem compilada tem 28 mil vocábulos e é a mesma que Hamurabi utilizou para criar o primeiro código de leis escritas conhecido pela humanidade.

CS MONITOR

Caixa automático terá um detector de mentira

Os engenheiros de uma empresa russa fabricante de caixas automáticos para bancos têm planos de incluir detectores de mentiras nos aparelhos. Além de senhas e biometria, os caixas poderão identificar possíveis fraudes fazendo perguntas aos usuários.

STAR

Aeroporto de Honolulu demite 36 por desleixo

A administração do aeroporto de Honolulu, no Havaí, demitiu 36 funcionários por desleixo em funções de segurança. A empresa monitorou as atividades dos empregados e descobriu que eles não faziam as revistas em busca de explosivos nas malas.

NEW YORK TIMES

Pescadores reclamam de “segurança demais”

Pescadores que trabalham ou se divertem no rio Hudson, em Nova York, reclamam de “excesso de segurança”. Eles dizem que a guarda costeira exagera na vigilância contra o terrorismo e chega a parar o mesmo barco quatro vezes em apenas um dia.