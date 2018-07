WEBSFERA – 14 DE DEZEMBRO

GUARDIAN

Internautas recriam as cenas de 2011 com Lego

Usuários do serviço de hospedagem de imagens Flickr aceitaram o desafio de recriarem as cenas mais importantes do ano usando peças do brinquedo Lego. As batalhas nas ruas da Líbia, a captura e morte de Osama bin Laden, os tumultos em Londres e o movimento “Occupy Wall Street” foram os destaques entre os melhores trabalhos.

NJ.COM

Teste de alerta deixa Nova Jérsei em pânico

Um teste de emergência realizado por uma operadora de telefonia celular causou pânico em parte da população de Nova Jérsei, nos Estados Unidos. A mensagem enviada para os aparelhos da rede dizia que uma emergência estava em curso na região.

LOS ANGELES TIMES

Ateus ‘ocupam’ espaços destinados a presépios

Grupos de ateus conseguiram, por sorteio, ocupar diversos dos espaços destinados à construção de presépios em um parque da cidade de Santa Monica, na Califórnia. Apenas três religiosos conseguiram boxes para montagem das cenas natalinas.

THE STAR

Canadá proíbe uso de véu em obtenção de cidadania

O Canadá decretou que as mulheres que por ventura utilizem véu islâmico e solicitem cidadania do país deverão comparecer sem a peça às audiências. O ministro da Imigração defendeu a medida alegando que ela preserva “os valores e a igualdade”.