WEBSFERA – 14 DE JULHO

LA STAMPA

Fumantes usam ‘cigarro gigante’ em protestos

Os fumantes da Indonésia encontraram uma forma curiosa de protestar contra a lei antifumo criada no país. Diante do palácio presidencial na capital Jacarta, eles enrolaram tabaco em folhas inteiras de jornal e acenderam “cigarros gigantes”. As novas regras criadas para o setor incluem a proibição dos anúncios e do uso de cigarros em público.

IBN

Policiais prendem dois elefantes em Hannover

A polícia de Hannover, na Alemanha, conseguiu prender dois elefantes que fugiram de um circo itinerante que se apresenta na cidade. Dunia e Daela, os animais, fugiram das jaulas, mas foram capturados perto de um ponto de ônibus a 50 metros do circo.

THE WASHINGTON POST

EUA: irmãs processam cemitério por equívoco

As irmãs Evelyn e Hortense Edwards, moradoras de Nova Jérsei, nos Estados Unidos, processam um dos cemitérios da cidade por um equívoco no enterro da mãe. Por 20 anos, Evelyn e Hortense visitaram o túmulo que tinha restos de outra pessoa.

DAILY MAIL

Dona ensina cachorra a buscar latas de cerveja

A australiana Nicole Jennings decidiu ensinar a Kalula, sua cachorra de estimação, a buscar cervejas na geladeira e levá-las até o sofá. Nicole é treinadora de animais há 15 anos e diz que Kalula aprendeu a buscar as bebidas mais rápido do que ela pensava.