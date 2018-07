WEBSFERA – 14 DE JUNHO

PÚBLICO

Isolado, casal resiste a grupos de neonazistas

Em uma pequena aldeia alemã, um casal sobrevive isolado lutando contra dez mil famílias de militantes da extrema-direita – muitas delas formadas por neonazistas. Em Jamel, perto do Báltico, Birgit e Horst Lohmeyer foram os únicos moradores que resistiram quando movimentos neonazistas começaram a florescer até tomarem conta da cidade.

ADN

Indignado de Madri leva 1,3 milhão na loteria

Durante os recentes protestos dos Indignados na Praça do Sol, em Madri, um dos jovens manifestantes descobriu que não precisaria mais se preocupar com dinheiro. O rapaz, de 34 anos, ganhou 1,3 milhão na loteria Primitiva. O sorteio foi no sábado.

CBS

Pastor que “previu fim do mundo” é internado

O pastor americano Harold Camping foi internado em um hospital do Estado de Oakland. Ele ganhou fama ao “prever” o fim do mundo para maio – corrigindo para outubro depois de nada ter acontecido. A família não divulgou o motivo da internação.

LOS ANGELES TIMES

Michelle Obama grava programa infantil de TV

A primeira dama americana, Michelle Obama, participará do iCarly, atração de um canal de TV infantil. No papel, Michelle representará a filha de um militar que serve ao país no exterior. A ideia é dar conforto às crianças que passam por isso na vida real.