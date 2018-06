WEBSFERA – 14 DE MARÇO

THE SUN

Exército exige que príncipe beba menos

O comando das Forças Armadas britânicas está insatisfeito com a conduta do príncipe Harry e exige que ele pare de beber tanto para voltar ao treinamento. Segundo o tablóide The Sun, a chance de Harry retornar aos combates no Afeganistão, como diz pretender, está ameaçada pela vida boêmia que tem levado.

LIBÉRATION

Filho de Sarkozy joga tomates em policial

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, precisou pedir desculpas públicas pelos atos de seu filho Louis. O menino, de 15 anos, foi repreendido por jogar tomates e bolinhas de papel em um policial no Palácio do Eliseu.

AFP

Comunistas lamentam fim do ‘balneário Lenin’

Integrantes do Partido Comunista russo em São Petersburgo lamentaram a demolição de um balneário local que, segundo eles, era frequentado por Lenin. Comunistas querem investigação e punição dos responsáveis por destruir o local “histórico”.

THE COLUMBUS DISPATCH

Candidato é detido por rasgar material de rivais

Rick Gemienhardt, candidato do Partido Republicano ao Conselho municipal de Delaware, nos Estados Unidos, foi detido após destruir material de campanha dos adversários. Gemienhardt foi flagrado rasgando panfletos e os jogando em privadas.