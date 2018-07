WEBSFERA – 14 DE OUTUBRO

LOS ANGELES TIMES

Republicano propõe a volta dos fuzilamentos

Brad Drake, um legislador republicano da Flórida, quer a volta dos pelotões de fuzilamento para executar condenados no Estado. Drake já apresentou o projeto de lei para tramitação no legislativo local. O republicano alega que está “cansado de ver sensibilidade em relação a criminosos” e acredita que a injeção letal é um método “humano demais”.

NEWSER

Caracas usará mímicos para controlar trânsito

A prefeitura da capital venezuelana, Caracas, decidiu utilizar a arte dos mímicos para tentar ordenar o caos no trânsito. Cerca de 120 artistas circularão pelas ruas em uma campanha para conscientizar motoristas sobre respeito às leis e aos pedestres.

THE WASHINGTON POST

Revista em quadrinhos tem super-heróis do Islã

Para combater a ideia de que o Islã prega a violência, o psicólogo Naif Al-Mutawa, nascido no Kuait, criou a revista em quadrinhos “The 99”. As histórias trazem heróis de diversas etnias, todos eles usando regras do Alcorão no combate aos criminosos.

DER SPIEGEL

Bairro alemão projetado vira ‘fantasma’ na China

Em 2001, uma empresa alemã de arquitetura começou a criar um pedaço da Alemanha no subúrbio de Xangai, na China. Agora, com o bairro pronto, a “German Town” enfrenta um problema: ninguém quer viver lá e o lugar virou uma cidade fantasma.