WEBSFERA – 15 DE DEZEMBRO

BBC

Marinha russa é acusada de sujar águas escocesas

A Escócia acusa a Marinha russa de poluir as águas territoriais do país. A tripulação do porta-aviões Almirante Kuznetsov, que está ancorado temporariamente no mar escocês, foi vista por marinheiros da guarda costeira jogando lixo pelo convés. O Ministério da Defesa da Escócia avisou que vai investigar o caso e pedir explicações aos russos.

EL PAÍS

Polícia raspa cabelos de punks na Indonésia

Policiais na Indonésia invadiram um show de música e rasparam os cabelos dos jovens que participavam. A justificativa dada é a de que a música punk não é “adequada aos valores islâmicos”. Os jovens também foram forçados a tomarem um banho.

THE SALT

Noruega enfrenta falta de manteiga nos mercados

Mercados noruegueses estão enfrentando uma “misteriosa” falta de manteiga disponível para venda. A principal cooperativa produtora de laticínios do país alega que houve problemas para produção e distribuição causados pelo mau tempo inesperado.

CHINA DAILY

Estátua em universidade causa polêmica na China

Uma estátua da divindade Nu Wa, deusa da sabedoria na mitologia chinesa, erguida na universidade de Xi’an causa polêmica no país. A escultura foi encomendada pela reitoria, mas o rosto foi substituído pelo de uma ex-professora da própria entidade.