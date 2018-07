WEBSFERA – 15 DE JUNHO

LA VANGUARDIA

A arte mais antiga do mundo tem 40.800 anos

Acreditava-se que a arte mais antiga tinha entre 30 mil e 35 mil anos. Mas uma pesquisa da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha, revelou que pinturas rupestres encontras em uma parede em El Castillo, no norte da Espanha, tem 40.800 anos. Pela data, elas foram feitas pelos primeiros humanos modernos ou por neandertais, indica o estudo.

CNN

O pior lugar do mundo para ser uma menina

Um indiano é acusado de matar sua filha de 3 meses porque queria um menino. Segundo a ONU, a Índia é o lugar mais perigoso para uma menina nascer, pois o aborto feminino é comum. Para cada 1 mil meninos com menos de 6 anos, há 914 meninas.

EMIRATES 24

Saudita fica sem dentes ao operar amígdalas

Uma menina saudita de 9 anos foi internada em Riad para uma cirurgia de remoção das amígdalas e acordou sem as amígdalas e os dentes superiores. Segundo o pai da menina, Hamad Al Araja, os médicos disseram que esse “erro” ocorre com frequência.

EL PAÍS

Crise faz Galícia juntar alunos de 6 a 12 anos

A crise que a Espanha enfrenta fez com que a Galícia retomasse um modelo educativo aplicado em escolas rurais do país: um professor para todos. A partir do próximo período letivo, alunos com idades entre 6 e 12 anos estudarão nas mesmas classes.