WEBSFERA – 15 DE MARÇO

WFTV9

Veteranos reclamam de bandeira de campanha

Uma bandeira criada por simpatizantes do presidente americano, Barack Obama, irritou os veteranos de guerra do Condado Lake, na Flórida. O artefato, criado para apoiar a campanha de Obama à reeleição, substitui as estrelas do símbolo americano por um rosto do presidente. Os ex-militares exigem que o objeto seja tirado de circulação.

BLOOMBERG

Casa Branca decide não divulgar preço de vinho

A lista de itens servidos aos chefes de Estado que visitam a Casa Branca, em Washington, não traz mais o tipo de vinho servido em cada almoço ou jantar. O motivo é a onda de críticas que surgiu após uma garrafa de US$ 300 ser oferecida ao presidente chinês, Hu Jintao.

EL CLARÍN

Filho de Menem bate o carro pela terceira vez

Carlos Nair Menem, filho do ex-presidente argentino Carlos Saúl Menem, envolveu-se em um acidente de carro pela terceira vez em quatro anos. O acidente foi de madrugada. O condutor do outro veículo afirma que Menem desrespeitou o semáforo.

THE NEW YORK TIMES

Homem ‘rouba’ a própria bicicleta diante da polícia

Disposto a testar a eficiência dos policiais de Nova York, o cineasta Casey Neistat decidiu “roubar” a própria bicicleta, depois de deixá-la amarrada em postes da cidade. Na maioria das tentativas, ninguém importunou o “ladrão” durante os roubos.