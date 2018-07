WEBSFERA – 15 DE OUTUBRO

ABC NEWS

Fã faz cirurgias para ‘virar o Super-homem’

Herbert Chavez, um filipino de 35 anos, é fã do Super-homem desde criança. Em 1995, Chavez começou a levar a obsessão mais adiante. Ele decidiu fazer cirurgias plásticas para ficar mais parecido com o ídolo. O modelo usado pelos médicos foi o ator Christopher Reeve, que interpretou o super-herói na primeira versão em longa-metragem.

HUFFINGTON POST

Erros de controladores aéreos dobram nos EUA

O número de erros cometidos por controladores de voo nos Estados Unidos quase dobrou desde 2004. A cifra está em um relatório divulgado pelo governo federal. Mesmo com o aumento, os incidentes ficaram na casa de 18 a cada milhão de decolagens.

LOS ANGELES TIMES

Igreja completa 12 anos de oração ininterrupta

A igreja International House of Prayer, no Estado americano do Missouri, completou 12 anos de orações e canções de louvor ininterruptas. Fieis do templo, criado pelo pastor Mike Bickle, se dividem em turnos para manter as atividades 24 horas por dia.

USA TODAY

Pastor promete o ‘fim do mundo’ mais uma vez

O pastor cristão americano Harold Camping, de 90 anos, virou piada ao “prever” o fim do mundo para o dia 21 de maio. Agora, Camping anunciou que “corrigiu suas interpretações da Bíblia” e promete que tudo se acabará no dia 21 de outubro.