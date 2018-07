WEBSFERA – 16 DE JUNHO

REUTERS

Marx volta à Alemanha, em cartões de crédito

Duas décadas após a queda do Muro de Berlim, alguns alemães orientais voltaram a carregar imagens de Karl Marx, pelo menos em suas carteiras. O fim do regime comunista na Alemanha Oriental não os impediu de usar cartões de crédito enfeitados com a imagem do filósofo alemão do século 19 que previu o fim do capitalismo.

ABC

‘Menino da floresta’ da Alemanha admite farsa

O “menino da floresta” – que dizia ter vivido cinco anos em uma floresta da Alemanha, confessou ontem ter mentido. Ele revelou que é Robin van Helsum, holandês de 20 anos desaparecido havia nove meses. Ele confessou após ex-namorada o reconhecer.

SLATE

HBO desculpa-se por usar ‘cabeça de Bush’

A HBO, em nota oficial, pediu desculpas por usar máscaras da cabeça decapitada do ex-presidente americano George W. Bush na série Game of thrones. “Sentimos muito pelo que aconteceu e vamos tirar essa cena de futuros DVDs”, afirma a HBO.

BBC

Curdo pode pegar 25 anos por causa de limão

Um promotor turco ordenou que um curdo, que é surdo, mudo e analfabeto, seja condenado a 25 anos de prisão por apoiar o terrorismo. A evidência contra Mehmet Tahir Ilhan é a metade de um limão – que poderia atenuar o efeito do gás lacrimogêneo.