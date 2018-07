WEBSFERA – 16 DE JUNHO

ABC NEWS

Polícia divulga foto de John Edwards detido

A polícia do Estado americano da Carolina do Norte divulgou a foto de registro do ex-senador John Edwards quando foi detido no início do mês. Edwards foi acusado de fraude no uso dos fundos de campanha em 2008, quando tentava a candidatura à presidência pelo partido Democrata. Ele perdeu a vaga para o atual presidente Barack Obama.

MSNBC

Japão estuda local para toneladas de destroços

A reconstrução das áreas afetadas pelo terremoto e pelo tsunami de março já estão avançadas no Japão, mas o país agora encara outro problema grave: onde despejar todos os destroços que são recolhidos. O entulho pode chegar a 700 mil toneladas.

EL MUNDO

Guatemala cria ônibus exclusivo para mulheres

O sistema de transporte público da Cidade da Guatemala terá ônibus exclusivos para mulheres. A medida pretende proteger as passageiras de assédios e agressões masculinas. Os veículos serão identificados por faixas cor-de-rosa e letreiros nas latarias.

CHINA DAILY

Quadrilha de grávidas é presa por furto na China

A polícia de Hangzhou, no sul da China, prendeu uma quadrilha de 46 mulheres grávidas que furtavam na cidade. A gravidez ajudava a dissipar suspeitas contra as criminosas. Para manter as aparências, uma delas chegou a engravidar 8 vezes em 10 anos.