WEBSFERA – 16 DE MARÇO

LA REPUBBLICA

Ladrões roubam sino do Costa Concordia

Ladrões mergulhadores roubaram o sino do navio Costa Concordia, que naufragou em janeiro perto da ilha italiana de Giglio. O objeto, feito de bronze, foi fotografado após o naufrágio por mergulhadores dos bombeiros que trabalhavam no resgate dos corpos das vítimas. O sino seria deixado na ilha após o término dos trabalhos como um memorial do desastre.

THE GUARDIAN

Projeto mapeia prédios públicos da França

O Data-Publica, projeto colaborativo de informações online francês, conseguiu mapear todos os prédios públicos do país e disponibilizou as informações em seu site. Os milhares de edifícios que pertencem ao poder público estão listados por região.

WALL STREET JOURNAL

Restaurantes passam a cobrar multa por reserva

Buscando evitar os prejuízos causados por clientes que reservam mesas e não aparecem, alguns restaurantes de Nova York decidiram cobrar multas pelo “no-show”. Em um deles, o Coi, a taxa cobrada para reservas não confirmadas é de US$ 100.

NEWSER

Jovem é detida ao enviar mensagem para policial

Uma adolescente foi detida no Estado americano do Arkansas depois de enviar uma mensagem de “brincadeira” por celular para um número aleatório. O texto dizia “Já enterrei o corpo. E agora?” e o número discado era de um policial.