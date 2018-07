WEBSFERA – 17 DE DEZEMBRO

EL TIEMPO

Bolívia lança panetone feito com folhas de coca

Cocaleiros bolivianos lançaram um produto especial para o Natal: um panetone feito com folhas de coca. O doce, feito para diversificar a renda dos cooperados que desistiram de negociar com narcotraficantes, tem como base um preparado produzido com as folhas da planta. A Ebococa, empresa que criou o panetone, já fez cinco mil unidades.

GUARDIAN

Acusado será julgado 45 anos depois de crime

A Justiça da Grã-Bretanha colocará David Burgess no banco dos réus, acusado do assassinato de uma menina de 17 anos. O curioso do caso é que o crime aconteceu em 1966. A polícia reabriu o caso e conseguiu indiciar Burgess no mês passado pelo crime.

CUBA DEBATE

Fidel Castro sofreu 638 tentativas de assassinato

Fidel Castro está no Guinness Book como a pessoa que sofreu o maior número de tentativas de assassinato na História. Segundo fontes oficiais cubanas, até 2006, o ex-líder foi alvo de 638 planos comandados por opositores e pela CIA para matá-lo.

MSNBC

Policial inventou ter 19 filhos para ganhar auxílio

Um policial grego foi expulso da corporação e preso por ter inventado ser pai de 19 filhos para receber auxílio financeiro. Desde 1996, o homem exibia fotos aleatórias de crianças e forjava certidões de nascimento para solicitar o pagamento dos benefícios.