WEBSFERA – 17 DE JUNHO

BBC

Operários bascos fazem protesto nus em vídeo

Um grupo de operários do País Basco, no norte da Espanha, gravou um vídeo de protesto contra o fechamento da fábrica onde trabalham. Os trabalhadores ficaram nus e dançaram uma coreografia ao som de YMCA, música do grupo americano Village People, exigindo que a empresa voltasse atrás na decisão. A gravação é um sucesso no YouTube.

WASHINGTON POST

Drogas são encontradas em veículo após um ano

Policiais tailandeses encontraram um carregamento de metanfetaminas em um carro apreendido. O veículo já estava no pátio da polícia havia um ano. Os agentes só encontraram as drogas depois de receberem denúncia de que estavam no estofamento.

DER SPIEGEL

Hackers que roubaram Lady Gaga são presos

Os hackers que invadiram computadores de uma gravadora e roubaram músicas inéditas da cantora Lady Gaga foram presos na Alemanha. Os ladrões digitais, de 18 e 23 anos, podem ter de cumprir penas de 18 meses de prisão caso sejam condenados.

CONSUMERIST

Mulher chama a polícia para reclamar de prato

A polícia do Estado americano da Georgia recebeu ligação de uma consumidora indignada com um restaurante chinês. A mulher pediu a entrega de um prato, recebeu outro e exigia que os policiais fossem até o estabelecimento e prendessem alguém.