WEBSFERA – 17 DE OUTUBRO

HOLLYWOOD REPORTER

Filme sobre os Seals estreará em fevereiro

O grupo de operações especiais da marinha americana Seals 6 g ganhou fama mundial após a ação que resultou na morte de Osama bin Laden no Paquistão, em maio. Para aproveitar a onda, o filme Act of Valor, que mostra fuzileiros reais agindo em missões fictícias, estreará nas telas dos Estados Unidos em fevereiro e o trailer já está na internet.

ARIZONA REPUBLIC

Escola proíbe camisetas contra câncer de mama

A escola Gilbert High, no Estado americano do Arizona, proibiu que um grupo de animadoras de torcida usasse camisetas com slogans contra o câncer de mama. O diretor da instituição considera as frases sobre o autoexame feminino “impróprias”.

MSNBC

Hotéis recriam andares apenas para mulheres

Hotéis em várias cidades do mundo estão recriando os andares exclusivos para mulheres. Uma pesquisa feita na Dinamarca mostrou que mais da metade das entrevistadas se sentem mais seguras quando hospedadas em quartos nestes lugares.

WIRED

EUA planejam ter aviões militares transparentes

O comando de operações especiais do exército americano planeja construir aeronaves com fuselagem transparente para evitar ataques de baterias antiaéreas em voos nas áreas de guerra. O projeto, no entanto, ainda está muito longe de ser concluído.