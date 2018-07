WEBSFERA – 18 DE JULHO

NATIONAL POST

Canadá: vídeo da polícia ensina a fabricar crack

A polícia de Victoria, no Canadá, produziu um vídeo de 55 segundos sobre crack como parte de uma campanha contra a droga. As imagens mostram um policial fardado sentado a uma mesa com os ingredientes necessários para a produção das pedras e ensinando, passo a passo, o processo. O filme está sob duras críticas do público, mas segue no ar.

LE MONDE

Controladores de voo bêbados levam punição

O governo da França puniu controladores de voo que usavam bebidas alcoólicas na torre de controle do aeroporto de Cayenne, na Guiana Francesa. Alguns deles também foram pegos fumando maconha enquanto orientavam aviões por instrumentos.

THE TELEGRAPH

Cidade russa inaugura estátua de Josef Stalin

Contrariando as tentativas do Kremlin de esquecer o culto a Josef Stalin, a cidade russa de Penza ergueu nova estátua em homenagem ao ex-ditador soviético. Cerca de 60 moradores – na maioria, idosos – compareceram à cerimônia de inauguração.

MEDIAITE

Restaurantes deverão ter guardas armados

A cidade de Newark, na região metropolitana de Nova York, determinou que certos restaurantes só poderão continuar abertos durante a noite se contratarem guardas armados. A medida veio após dois casos de assalto que terminaram em tiroteios.