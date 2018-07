WEBSFERA – 18 DE JUNHO

LA STAMPA

“Bunga-bunga” inspira jogo criado para celular

O “bunga-bunga”, jogo erótico que ganhou fama por ser uma das diversões do premiê italiano Silvio Berlusconi, virou um aplicativo para telefones celulares. Inspirado no jogo Angry Birds, o Angry Bunga permite que o jogador controle o personagem Berlusconi em busca de mulheres para suas festas. A primeira versão disponível tem quinze fases.

MSNBC

Aves de aeroporto vão virar comida nos EUA

As aves que atrapalham pousos e decolagens nos aeroportos de Nova York serão abatidas e usadas para alimentar sem-teto do Estado da Pennsylvania. O acordo foi fechado sob a mediação do Departamento de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

RADIO FREE EUROPE

Justiça proíbe bandeiras soviéticas na Ucrânia

A Corte Suprema da Ucrânia proibiu o uso de bandeiras do Exército Vermelho soviético nas comemorações do fim da 2.ª Guerra. A bandeira não poderá ser hasteada nos prédios do governo, como queria o presidente ucraniano Viktor Yanukovich.

THE TELEGRAPH

EUA pedem extradição de jovem por pirataria

A Justiça americana pediu a extradição de um jovem britânico que disponibilizava links para download de programas de TV e filmes em seu site. Richard O’Dwyer, de 23 anos, estará sujeito a pena de até 5 anos de prisão caso seja julgado e condenado.