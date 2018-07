WEBSFERA – 18 DE OUTUBRO

CLARÍN

Governo publica lista de pais que devem pensão

O governo da Província argentina de Mendoza decidiu publicar uma lista de pais que devem pensão alimentícia para os filhos. A primeira leva, com 291 nomes, já foi divulgada no diário oficial. A permissão para publicação veio de uma alteração na lei, mas apenas aqueles que deixarem de pagar pensão por três meses consecutivos sofrerão a punição.

THE NEW YORK TIMES

Restaurante faz jantar de ‘adeus ao foie-gras’

O restaurante Animal, na cidade americana de Los Angeles, resolveu dar um “adeus” ao foie-gras, iguaria que será proibida dentro de oito meses na Califórnia. Em uma noite para convidados, todos os pratos – até mesmo a sobremesa – continham foie-gras.

MSNBC

Hotéis recriam andares apenas para mulheres

Hotéis em várias cidades do mundo estão recriando os andares exclusivos para mulheres. Uma pesquisa feita na Dinamarca mostrou que mais da metade das entrevistadas se sentem mais seguras quando hospedadas em quartos nestes lugares.

WIRED

EUA planejam ter aviões militares transparentes

O comando de operações especiais do exército americano planeja construir aeronaves com fuselagem transparente para evitar ataques de baterias antiaéreas em voos nas áreas de guerra. O projeto, no entanto, ainda está muito longe de ser concluído.