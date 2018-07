WEBSFERA – 19 DE JANEIRO

DER SPIEGEL

Museu exibe desenhos inéditos de Auschwitz

O Museu Memorial de Auschwitz, na cidade alemã de Erfurt, colocou em exibição uma série de 32 desenhos inéditos do mais notório campo de concentração nazista. Os trabalhos foram feitos por um detento não identificado e encontrados por acaso em um dos crematórios. Os desenhos mostram cenas do horror cotidiano promovido no campo.

COLUMBUS DISPATCH

Jovem bêbado destrói fósseis e ossos em Ohio

Nathaniel A. Harger, um estudante universitário de 19 anos, invadiu um museu de História Natural no Estado americano de Ohio e destruiu fósseis e ossos de dinossauros. A polícia prendeu o jovem, que estava bêbado quando cometeu o delito.

KOMO NEWS

Aventureiro queimou dinheiro para sobreviver

Um aventureiro de 66 anos que se perdeu no Monte Rainier, no Estado americano de Washington, queimou dinheiro para se aquecer e conseguir sobreviver. Yong Chun Ki passou duas noites no frio antes de ser encontrado por uma equipe de resgate.

HAARETZ

Britânicos protestam contra empresa de Israel

Cientistas britânicos realizaram um protesto contra uma parceria científica entre a Europa e Israel. O motivo da manifestação foi o envolvimento no projeto de uma empresa farmacêutica israelense que realiza operações em território ocupado de Gaza.