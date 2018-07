WEBSFERA – 19 DE JULHO

KYIV POST

Protesto com topless na Ucrânia acaba em briga

Organizado pelo grupo feminista Femen, um protesto pela liberdade de expressão em frente à embaixada da Geórgia na Ucrânia terminou em briga. Enquanto as manifestantes seminuas protestavam, fotógrafos registravam a cena. Seguranças que guardavam a representação diplomática não gostaram e agrediram os profissionais de imprensa.

THE NEW YORK TIMES

Governador põe câmera para exibir o escritório

O governador da província indiana de Kerala tomou uma medida para saciar a sede de transparência da população: Oommen Chandy instalou uma câmera que transmite 24 horas por dia pela internet o que ocorre dentro do escritório onde despacha.

CHINA DAILY

Ginasta chinês é achado mendigando em Pequim

Zhang Shangwu, ex-campeão chinês de ginástica olímpica, foi encontrado pelas ruas da capital Pequim mendigando para sobreviver. Zhang , de 27 anos, foi preso em 2007 por roubo de eletrônicos e nunca mais conseguiu retomar a carreira esportiva.

BBC

Equador proíbe venda de bebidas alcoólicas

O Equador proibiu a venda de bebidas alcoólicas durante 3 dias depois de 21 mortes provocadas por falsificações. A polícia apreendeu 28 carregamentos de metanol usado para falsificar bebida na província de Los Rios, onde a maioria dos casos ocorreu.