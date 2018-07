WEBSFERA – 19 DE JUNHO

REUTERS

Facebook terá programa para identificar pessoas

O Facebook comprou o Face.com, tecnologia que pode identificar as pessoas nas fotos e até mesmo adivinhar a idade delas. A rede social não revelou o valor do acordo, mas fontes indicaram que seria entre US$ 80 milhões e US$ 100 milhões.

BBC

Caracóis gigantes causam temor nas Américas

Duas espécies de caracóis têm alarmado autoridades sanitárias do Equador e outros países das Américas. Uma delas, o caracol gigante africano, pode transmitir um parasita que causa meningite. A outra, o caramujo-maçã, tem causado estragos em cultivos.