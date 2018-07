WEBSFERA – 19 DE OUTUBRO

WIRED

Recado na garrafa ajuda a salvar navio de piratas

A tripulação do navio italiano Montecristo já havia pedido socorro via rádio à Otan, logo após piratas somalis invadirem a embarcação, mas a salvação definitiva veio ao estilo antigo. Uma mensagem enviada em uma garrafa pelos tripulantes chegou até o navio da aliança militar, avisando que todos estavam vivos e escondidos em dos porões.

LE FIGARO

França faz blitze contra alcoolismo entre jovens

As festas universitárias de algumas cidades francesas passarão a ter convidados inconvenientes: fiscais do governo que aplicarão testes do bafômetro em estudantes. A ideia é registrar excessos como medida de alerta contra o alcoolismo entre jovens.

NEW YORK POST

Atriz processa site por divulgar sua idade real

Uma atriz de Hollywood está processando o site Imdb, um dos maiores bancos de dados online sobre filmes, por ter revelado sua verdadeira idade. O nome da “vítima” é mantido em sigilo no processo, mas a indenização exigida chega a US$ 1 milhão.

EL PAÍS

Mulher é presa depois de agredir professora

A Justiça espanhola sentenciou a três anos de prisão uma mulher que atacou a professora da filha. A docente tentou impedir que María Soledad entrasse no pátio da escola para dar um ovo de Páscoa à criança, foi agredida pela mãe e precisou ser internada.