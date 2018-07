WEBSFERA – 20 DE DEZEMBRO

LA NACIÓN

Argentinos usarão cães para farejarem dólares

A polícia que fiscaliza as aduanas da Argentina passará a usar cães treinados para farejarem dólares nas bagagens dos viajantes. Serão vigiados aeroportos, portos e postos nas fronteiras. O objetivo da operação é coibir a saída ilegal de divisas do país. Ao todo, serão utilizados 300 animais, de raças como Retriever do Labrador e Golden Retriever.

WORLD CRUNCH

Barcelona aumenta as multas por ‘exageros’

As autoridades de Barcelona decidiram aumentar as multas para quem cometer “exageros” nas ruas da cidade. Entre as infrações estão abuso de álcool em praça pública, venda de alimentos sem licença e “contratação de serviços sexuais” em público.

EL MERCURIO

Chile lança campanha contra uso de gravatas

O governo chileno lançou a campanha “No Verão, Tire a Gravata” para economizar eletricidade no país. O fim do acessório em escritórios, segundo estudos oficiais, levaria a uma economia de US$ 10 milhões por menor utilização de ar-condicionado.

DAILY MAIL

Crise derrubou público nos cinemas americanos

A crise econômica derrubou o número de bilhetes vendidos nos cinemas americanos em 2011 para um patamar semelhante ao de 1995. O número ficou em pouco menos de 1,3 bilhão de entradas, contra 1,6 bilhão em 2002, ano de pico no período.