WEBSFERA – 20 DE OUTUBRO

BLOOMBERG

Angela Merkel ganha um canal no YouTube

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, responderá a perguntas de eleitores em um canal do YouTube. A iniciativa tomada pelo departamento de comunicação do gabinete é uma tentativa de aproximação com a população em um momento de crise europeia. As perguntas enviadas serão selecionadas e respondidas a partir do dia 18 de novembro.

THE CHRISTIAN POST

Fundação quer formar ‘sacerdotes do ateísmo’

A Fundação Richard Dawkin pela Ciência criou um projeto para reunir sacerdotes de todas as religiões que tenham decidido abandonar suas crenças. O Clergy Project já formou uma comunidade online com cerca de 100 ex-padres, pastores e rabinos.

MSNBC

Ladrões roubam armas da Swat em Los Angeles

A polícia de Los Angeles, no Estado americano da Califórnia, procura um lote de armas do esquadrão de elite Swat que foi roubado de um depósito. Os bandidos conseguiram levar mais de 30 peças, entre elas submetralhadoras e pistolas semiautomáticas.

HUFFINGTON POST

Protesto interrompe um jogo de golfe de Boehner

Manifestantes do movimento dos “indignados” interromperam um jogo de golfe do líder dos republicanos no Congresso americano, John Boehner. Um dos cartazes de protesto dizia “99% dos americanos não têm dinheiro suficiente para jogar aqui”…