WEBSFERA – 21 DE DEZEMBRO

THE TELEGRAPH

Vilarejo decide manter as ‘casas dos Smurfs’

A população do vilarejo espanhol de Juzcar resolveu, em plebiscito, manter as casas do local todas pintadas de azul. Os 250 habitantes gostaram da pintura feita para que o lugar sediasse as filmagens do longa-metragem dos Smurfs. O filme já estreou, mas os moradores gostaram da ideia e até passaram a chamar o prefeito de “Papai Smurf”.

FRANCE 24

Polícia francesa prende ladrão de croissants

A polícia de Paris prendeu um homem suspeito de ser o “ladrão serial” de croissants em padarias em um subúrbio da capital francesa. O acusado, que tem 40 anos de idade, já roubou pães em cinco estabelecimentos, sempre usando uma arma de brinquedo.

EL PAÍS

Fundação lança canal de TV islâmico na Espanha

A Fundação Mensagem para o Islã, presidida por um xeque saudita, lançou um canal de televisão voltado para a cultura islâmica na Espanha. A Córdoba Televisión, com programação de oito horas diárias, também transmitirá para a América Latina.

WIRED

Taleban faz campanha ‘contra a vulgaridade’

O Taleban começou nas áreas tribais do Paquistão uma campanha contra a “vulgaridade” em textos e fotos enviados por telefones celulares. Os extremistas começaram a agredir os moradores que são flagrados com imagens obscenas nos telefones.