WEBSFERA – 21 DE JUNHO

DAILY BEAST

Sem-teto descobre que é herdeiro de uma fortuna

Max Melitzer, um sem-teto de Utah, nos Estados Unidos, foi identificado como herdeiro de uma fortuna. Antes de morrer, o irmão dele contratou um advogado para procurar seu herdeiro perdido. Melitzer foi achado empurrando um carrinho de mercado com todas as suas posses até então. O advogado não revelou o valor exato da herança.

THE TELEGRAPH

Homem garimpa ouro nas ruas de Nova York

Raffi Stepanian, de 43 anos, encontrou seu sustento de forma incomum nas ruas de Nova York. Ele garimpa peças de ouro e joias perdidas por moradores da cidade e as vende em lojas de penhores. Stepanian fatura cerca de US$ 500 por semana.

IDEAL

Tanque rosa soviético é atração em exposição

O tanque de guerra IS-2 número 23, fabricado na União Soviética, será exposto ao público em Praga, na República Checa. O veículo ficou famoso ao ter sido pintado de rosa por rebeldes durante os conflitos que levaram à dissolução da Checoslováquia.

DAILY MAIL

Polícia prende duas por golpe do falso velório

A polícia do Estado americano da Califórnia prendeu duas mulheres que aplicavam um golpe pedindo dinheiro para o velório de um bebê. As detidas pediam dinheiro em uma calçada exibindo a foto da criança, imagem aleatória retirada da internet.