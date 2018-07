WEBSFERA – 21 de junho

CNN

Fidel inova em tamanho e temática de artigos

Fidel Castro tem surpreendido ao publicar micro artigos sobre temas como árvores e expansão do universo. No último, elogiou o poder da ioga sobre o corpo.

DIARIOVASCO

Moçambique sorteará férias em ilha

Para estimular o turismo, Moçambique sorteará duas semanas em uma ilha por três anos consecutivos. A promoção foi batizada “Ganhe uma Ilha Paradisíaca”.

BBC

Britânico transforma sonambulismo em arte

O artista plástico britânico Lee Hadwin reúne em uma mostra em Londres o resultado de noites bem-dormidas. Ele só consegue desenhar durante o sono.

YAHOO

Casal é açoitado por ter filho fora do casamento

Um casal levou cem chibatadas de membros do grupo islâmico Ansar Dine, que ocupou o norte do Mali, por terem tido um filho fora do casamento.