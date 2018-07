WEBSFERA – 20 DE JUNHO

NEWSWEEK

Ucrânia: fotos mostram a angústia de suspeitos

O fotógrafo Donald Weber precisou insistir por cinco anos, mas conseguiu acesso e autorização para fotografar cenas de alguns interrogatórios na Ucrânia. A série de imagens mostra os rostos de suspeitos a poucos instantes da confissão – e métodos questionáveis dos policiais. Todos os fotografados acabaram condenados pela Justiça.

FRANCE 24

Premiê de Ruanda faz batizado para 22 gorilas

O primeiro-ministro de Ruanda, Bernard Makuza, presidiu uma cerimônia de batizado para 22 gorilas que foram reintroduzidos em habitat natural nas montanhas do país. Apenas 700 desses animais ainda vivem na região, perto da fronteira com Uganda.

WIRED

Francês tenta “revidar espionagem espacial”

Cansado de sentir-se vigiado por satélites espaciais, o francês Thierry Legault resolveu contra-atacar. Ele convenceu um amigo a ajudá-lo e montou um sistema de observação que captura imagens de objetos que se movam acima da região onde moram.

BBC

Preço do açafrão pode afetar combate ao ópio

O baixo preço do açafrão no mercado pode levar os produtores do Afeganistão a retomarem o plantio de papoula para produção de ópio e derivados como a heroína. Há medo de que o esforço feito para substituir os cultivos no país vá por água abaixo.