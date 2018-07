WEBSFERA – 21 DE OUTUBRO

BBC

Independência dos EUA é questionada em debate

Advogados britânicos convidados para um debate sobre a declaração de independência dos Estados Unidos na Filadélfia questionaram a validade legal do documento. Em um documento assinado por todos ao final do evento, os representantes da Grã Bretanha alegaram que a carta seria o equivalente a uma hipotética “independência do Texas”.

CS MONITOR

Ônibus da caravana que levava Obama é roubado

Ladrões roubaram um dos ônibus da caravana que levava o presidente americano, Barack Obama, em uma viagem pelo Estado da Virginia. O veículo levado por bandidos era o de equipamentos eletrônicos e foi encontrado em um hotel a 100 km de distância.

CHINA DAILY

China investiga 54 por oferta de pornografia

O governo chinês conduz uma investigação sobre 54 pessoas que foram presas por suspeita de distribuírem pornografia em várias cidades. A operação começou em setembro e todos os suspeitos estão detidos. O material é ilegal no território chinês.

THE NEW YORK TIMES

Alvarás para taxistas custam US$ 1 milhão

Uma empresa de intermediação de licenças para taxistas em Nova York conseguiu preços recordes por dois alvarás na quarta-feira. Cada uma das permissões custou US$ 1 milhão em um leilão. Em 1937, as licenças custavam US$ 150, em valores atuais.