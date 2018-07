WEBSFERA – 22 DE JULHO

DAILY NEWS

Casal vê Jesus Cristo em recibo de supermercado

Gentry Lee Sutherland e seu marido Jacob Simmons acreditam ter recebido uma bênção após a compra do mês: o casal jura enxergar uma imagem de Jesus Cristo no recibo do supermercado. Moradores do Estado americano da Carolina do Sul, os dois passaram em uma missa depois das compras e, ao chegarem em casa, viram a marca no papel.

NEWS 24

Hotel de Londres cria sistema contra roncos

Os hóspedes de um hotel em Londres não precisam mais se preocupar com barulhos de roncos alheios durante a noite. A gerência do Crowne Plaza criou um sistema contra os ruídos que inclui paredes “à prova de roncos” e patrulhas nos corredores.

DER SPIEGEL

Cidade alemã exuma e queima restos de nazista

Os restos mortais do nazista Rudolph Hess, braço direito de Adolph Hitler, foram exumados e queimados na cidade de Wunsiedel, na Bavária. As autoridades locais justificaram a ordem dizendo que ela evita peregrinações de neonazistas ao túmulo.

TINY ENTERTAINMENT

Site aluga anões para participação em eventos

Os organizadores de eventos que tiverem mau gosto suficiente para divertirem seus clientes com performances de anões podem contar com a Tiny Entertainment, empresa especializada no serviço. O site tem um catálogo e também oferece mágicos e DJs.