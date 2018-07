WEBSFERA – 22 de junho

The Guardian

Criminosos tiveram apoio da elite sérvia

Promotores de Belgrado pretendem revelar o envolvimento da elite sérvia com criminosos de guerra como Radovan Karadzic e Ratko Mladic. Segundo os juristas, autoridades da polícia, da Igreja Ortodoxa e do Exército teriam ajudado os procurados pelo tribunal de Haia pelas atrocidades cometidas na Guerra dos Bálcãs a se esconder.

The New York Times

Censura de Pequim teria chegado a Hong Kong

O importante jornal de Hong Kong The South China Morning Post é acusado de ter feito uma cobertura fraca sobre a morte do dissidente chinês Li Wangyang, provocando a suspeita de que o diário tenha cedido à pressão do Partido Comunista, em Pequim.

Citymayors

Tóquio é a cidade mais cara para expatriados

Tóquio é a cidade mais cara do mundo para trabalhadores expatriados, enquanto o Rio está em 31.º e São Paulo, em 36.º, segundo estudo da empresa britânica de consultoria ECA International. Genebra, Zurique e Berna estão entre as dez mais caras.

Myfox

Escola chama polícia por causa de aluno ‘obsessivo’

Uma escola britânica chamou a polícia para retirar o estudante Jamie Gagliardi, de 18 anos, de sua biblioteca. O aluno, que tem obsessão por estudar, não queria ir embora. “Fui punido por fazer o melhor. Isso pode ter impacto no meu futuro”, reclamou.