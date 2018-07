WEBSFERA – 22 DE JUNHO

WASHINGTON POST

Desempregado rouba banco para ser operado

Desempregado aos 59 anos, James Verone buscou uma saída radical para conseguir o tratamento médico de uma hérnia de disco. O americano da Carolina do Norte resolveu roubar um dólar de um banco e esperar a polícia chegar para prendê-lo. Na cadeia, Verone conseguiu ser operado e tem direito a remédios sem pagar nada, exceto a pena.

HUFFINGTON POST

Mulher é condenada por agressão na lua-de-mel

Bernadette Catan-Keeler, moradora do Estado americano da Flórida, foi condenada por agredir o marido durante a lua-de-mel. O agredido, Mike Keeler, chamou a polícia quando a mulher o atacou a mordidas em um hotel, logo depois da cerimônia.

GREEK REPORTER

Estátua de 9 milhões é erguida na Macedônia

O governo da Macedônia gastará 9 milhões para erguer uma estátua gigante em homenagem a Alexandre, o Grande. O monumento ficará no centro da capital Skopje e terá 23 metros de altura. A inauguração está marcada para o mês de setembro.

LOS ANGELES TIMES

Grand Canyon: governo veta ampliar mineração

O governo americano vetou a emissão de novas licenças de mineração na área do Parque Nacional do Grand Canyon, no Estado do Arizona. As empresas que já operam na região – cujo subsolo é rico em urânio – continuarão os trabalhos normalmente.