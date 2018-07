WEBSFERA – 22 DE OUTUBRO

LOS ANGELES TIMES

Vítima perdoa agressor no corredor da morte

Logo após os atentados de 11 de setembro de 2001, o texano Mark Stroman decidiu “se vingar” e atacou a tiros um grupo de muçulmanos em uma mesquita de Dallas, matando dois deles e ferindo outros dois. Stroman foi condenado à morte. Aos 10 anos do ataque, o assassino recebeu a visita de um dos feridos, que o perdoou no corredor da morte.

CHINA DAILY

China inclui estrangeiros no sistema previdenciário

Os estrangeiros que moram e trabalham na China poderão integrar o sistema de previdência social do país, de acordo com uma nova lei que entrou em vigor no dia 16. Expatriados terão direito a aposentadoria, licença-maternidade e seguro-desemprego.

STARS AND STRIPES

Exército americano faz campanha contra raiva

O exército americano lançou campanha para alertar seus integrantes no exterior contra a raiva transmitida por animais. No dia 31 de agosto, um soldado morreu da doença no Afeganistão. Os cartazes lembram que não há vacinação em países ocupados.

DER SPIEGEL

Líder de extrema-direita reclama de ‘intolerância’

Udo Voigt, líder do partido alemão de extrema-direita NPD, defende ideias como inferioridade de negros e marginalização de homossexuais. Agora, Voigt processa um hotel que não aceitou uma reserva em seu nome e diz que é vítima de “intolerância”.