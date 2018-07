WEBSFERA – 26 DE JULHO

THE NEW YORK TIMES

Construtora abandona ‘tatuzão’ em Nova York

Dezenas de metros abaixo da Park Avenue, em Nova York, ficará a sepultura de uma máquina perfuratriz do tipo “tatuzão”. O equipamento, que foi utilizado para obras recentes no subterrâneo, não será retirado pela construtora responsável. Cálculos mostraram que desmontá-lo e transportá-lo seria mais caro do que apenas deixá-lo para trás.

WA TODAY

Homem fica 3 semanas preso sem identificação

Preso há 3 semanas no Estado americano de Utah, um homem recusa-se a dizer à polícia quem é. O detento não fornece qualquer pista de identificação, foi detido por três crimes menores e parece satisfeito com o fato de estar na prisão, dizem policiais.

LE MONDE

Referendo na ilha de Malta legaliza o divórcio

A população da ilha de Malta, no Mediterrâneo, finalmente conseguiu legalizar o divórcio no país. Em referendo, a proposta passou com margem apertada – 53% dos eleitores aprovaram o texto final do parlamento. A população local tem 95% de católicos.

TORONTO STAR

Las Vegas: desaparecido é achado após 25 anos

Em 1986, a polícia de Chicago encerrou as buscas por Arthur Gerald Jones, financista que desaparecera de casa anos antes. Jones foi localizado, 25 anos depois, em um cassino de Las Vegas, onde trabalhava como crupiê desde o ano em que sumiu.